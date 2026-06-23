神戸市のマンションで冷凍庫から男性の遺体が見つかった事件で、部屋から男性の身元を確認できるものは見つかっていないことがわかりました。 6月20日、神戸市中央区中山手通のマンションの一室で大型の冷凍庫の中から見つかった遺体は、元住人の西口豊さんと判明しました。 西口さんは2011年12月ごろに死亡したと推定され、その時期にこの部屋に住んでいたということですが、部屋から身元を確認できるものは見つかってい