プロフィギュアスケーター・羽生結弦が7月1日発売の『anan』（マガジンハウス）の「2026年後半、あなたの恋と運命」特集号に登場。地元・仙台の極上和空間で、圧巻の美しさを醸し出し、スペシャルエディション表紙を飾る。【写真】「魂の揺さぶりが伝わってきました」顔出しでメッセージ寄せた羽生結弦同誌では、至高のグラビアのほか、前人未踏の道を切り拓き続ける若きレジェンドの「伝説のその先」に迫る超ロングインタビュ