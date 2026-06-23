◇ア・リーグブルージェイズ4-2アストロズ（2026年6月22日トロント）ブルージェイズは22日（日本時間23日）、本拠地でのアストロズ戦に4-2で勝利。2連勝で勝率を5月29日オリオールズ戦以来24日にぶりに5割とした。岡本和真内野手（29）も2安打、1本塁打、1二塁打で勝利に貢献。試合後には、ナインと祝福しあい、4打数1安打、1打点でヒーローインタビューを受けた4番のカークも、祝福のウォーターシャワーを受けた。昨