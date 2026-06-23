6月23日未明、神戸市長田区で男性2人が軽トラックにはねられる事故があり、このうち1人が死亡しました。 【写真を見る】男性2人が軽トラックにはねられ1人死亡56歳無職の男を現行犯逮捕過失運転傷害の疑い神戸・長田区 警察によりますと23日午前0時すぎ、神戸市長田区高取山町で通報を受け、駆け付けた警察官が歩行者とみられる男性2人が軽トラックにはねられて倒れているのを見つけました。 1人は搬送先の病院で死亡が確