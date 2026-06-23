障がい者就労支援の給付金を不正に受け取ったとして、事業所の指定取り消しを受けた大阪市の「絆ホールディングス」グループが、大阪地裁に会社更生法の適用を申請したことが分かりました。 大阪市の福祉事業会社「絆ホールディングス」グループをめぐっては、運営する4つの就労継続支援A型事業所が障がい者就労支援の給付金約150億円を不正に受け取ったとして、市から今年5月付けで事業所の指定取り消し