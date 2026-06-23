佐賀・福岡・熊本を結ぶ計画の「有明海沿岸道路」の一部である熊本県荒尾市内の区間について、今年度、新たに工事に着手することが明らかになりました。 【写真を見る】佐賀・福岡・熊本を結ぶ有明海沿岸道路新区間工事着手へ荒尾北IC～市役所方面の2.2km総事業費は約230億円熊本 工事が始まるのは、荒尾北インターから荒尾市役所方面に向かう2.2kmの「荒尾道路」と呼ばれる区間で、総事業費は約230億円です