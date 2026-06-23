2026年4月、熊本市内の路上で、「男2人に金を奪われた」とウソの通報をした男性が、5月、書類送検されていたことが捜査関係者への取材でわかりました。4月17日、熊本市中央区慶徳堀町で50代の男性から、「2人組に襲われてお金を取られた」と110番通報がありました。 当時、男性は停めた車に1人でいたところナイフを持った男2人に脅されてバッグから現金2万円を奪われ男らに傷つけられたとして頬にけがをしていました。