お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に23日、出演。北海道旭川市で2024年、当時17歳の女子高校生をつり橋から川に落として殺害したなどとして殺人、監禁、不同意わいせつ致死の罪に問われた無職内田梨瑚被告（23）に、旭川地裁（田中結花裁判長）は22日、求刑通り懲役27年の判決を言い渡したことについて、コメントした。この裁判では、判決言い渡しの途中で法廷