三重県職員の「国籍要件」復活を巡り、県は23日、7月中旬から募集する高卒者、社会人などの採用試験で外国人の受験を従来通り認める見通しを明らかにした。既に始めている大卒者対象の試験でも、受験を認めている。要件について検討を続けているためで、国籍要件を復活すると判断した場合、本格実施は早くても2027年度からとなる。これらの採用試験に合格した外国籍の人は、要件復活が決まっても職務を限定するなどして採用す