お笑いタレントのヒロミが23日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。鹿児島県霧島市の温泉施設で家族と入浴していた熊本県の5歳の男児が行方不明になった件で、「無事を祈ります」とコメントした。貸切の家族湯で両親と入浴していて、行方が分からなくなったという。この施設は水量の多い天降川のほとりにある。利用していた家族湯の川側には窓が設置されていた。先に脱衣所に向かった両親がその後、浴室に男児が