飲食店の経営者らに高金利で現金を貸し、違法な利息を得たとして男3人が逮捕されました。警視庁によりますと、白井正和容疑者ら3人は2023年からことしにかけて、飲食店の経営者ら4人に法定金利の7倍から12倍で現金730万円ほどを貸し付け、およそ391万円の利息を違法に得ていた疑いが持たれています。3人は、金利が違法ではないように見せたウソの公正証書を作成して、返済が滞ると、裁判所に口座の差し押さえを求めていたとみられ