お笑いコンビ、ピースの又吉直樹（46）が、22日深夜放送のテレビ朝日系「MegumiママのいるBar」（月曜深夜2時20分）に出演。執筆に行き詰まると「してしまうこと」を明かした。この日は作家としての顔も持つNEWS加藤シゲアキとともに出演。お互いの執筆環境が話題になると、MEGUMIが「家で書くの大変じゃないですか？」と質問した。又吉は「ホテルとかでやる方がすごく集中できますね」といい、「仕事でどこかに行く時に実費で連泊