会社員が失業すると、雇用保険から基本手当（いわゆる「失業手当」）が支給されます。しかし、失業手当は、賃金日額の50～80％に限られ、支給日数も雇用保険の被保険者期間や離職理由により90日から360日に制限されています。 今回は、失業手当の支給要件、支給額、支給日数について詳しく解説します。 失業手当の支給要件 会社員など雇用保険の被保険者であった方が、定年や契約満了などにより離職した際