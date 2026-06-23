「毎月のネイル代、何とかならないかな」と思っている女性は少なくないのではないでしょうか。定期的にネイルサロンへ通っていると、1回あたりの出費としては目立たなくても、年間では相当な金額になります。 では、自宅でのセルフネイルに切り替えれば本当に節約になるのでしょうか。今回は道具代も含めたトータルコストを試算し、どちらがお得なのかを解説します。 ネイルサロンに月8000円通い続けるとどう