※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年7月号からの転載です。この記事の画像を見る 5月は英検一次試験の季節。だからなのか、あるいは新学期の始まりとともに「もっと英語を勉強しなくては」と思った人が多いのか、総合ランキングには『英検2級 でる順パス単』はじめ、英検関連本や英語学習関連本が多数並んでいる。このリストを見て「私も勉強しよう」と奮起する人（あるいは焦燥感に駆られる人）もいることだろう。今年の