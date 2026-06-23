35歳の息子が毎月25万円程度の手取り収入を得ているにもかかわらず、貯蓄が50万円ほどしかないと聞けば、将来の生活設計を心配する親もいるかもしれません。 しかし、現在の貯蓄額だけで将来が決まるわけではありません。重要なのは、今の家計状況を把握し、無理のない範囲で改善を始めることです。 本記事では、35歳で貯金50万円という状況を同年代のデータと比較しながら、家計見直しのポイントや将来に向け