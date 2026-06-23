ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」が２３日、開幕した。レースに先立ってオープニングセレモニーが行われ、出場選手５２人が意気込みを明かした。出場選手紹介では登場した選手が当地のマスコットなるちゃんのぬいぐるみを客席に投げ入れた。土屋智則（４１＝群馬）はダイナミックなボレーシュートでぬいぐるみをパスしようとしたが、見事に空振り。立ち上がってマイクの前に立つと「水面でしっかり魅