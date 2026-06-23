BTS・JUNG KOOKのストーカーに、懲役刑が言い渡された。ただ、執行猶予付きの判決となった。【画像】「早く捕まえて」BTSを狙う日本人の違法行為複数の韓国メディアは6月23日、ソウル西部地裁刑事1単独のパク・ジウォン部長判事が5月8日に、ストーカー処罰法違反および住居侵入の罪で起訴されたブラジル国籍の女性Aに対し、懲役1年、執行猶予2年を言い渡したと報じた。（写真提供＝OSEN）被害者のJUNG KOOKAは昨年12月から今年1月