日本代表ＤＦ長友佑都（３９＝ＦＣ東京）が、北中米Ｗ杯１次リーグ２試合で無得点のＭＦ堂安律（Ｅフランクフルト）のゴールを予言した。オランダ戦とチュニジア戦でＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）、ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）、ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）、ＭＦ伊東純也（ゲンク）がゴールを決めた中、前回カタールＷ杯２得点の堂安はいまのところゴールがない。それでも、大ベテランは２２日（日本時間２