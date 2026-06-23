ロッテは23日、8月22日にZOZOマリンスタジアムで行われる日本ハム戦（18時00分試合開始）を対象に、「マリーンズ夏祭巾着」がセットになったグッズ付きチケットを先着15,000枚限定で販売することになったと発表した。本巾着は、グレー×ブラックのバイカラーデザインに、サイドへメッシュ素材を採用。フロントにはSYMBOL LOGOをあしらい、夏祭りやスタジアム観戦などさまざまなシーンで使用できるアイテム。グッズの有無は、ビ