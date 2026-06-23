「好き」の気持ちを深く掘り下げ、新たな「好き」と出会うきっかけを届ける不定期インタビュー企画。今回は『M-1グランプリ2024』準優勝に輝いたバッテリィズ(エース、寺家)が登場する。本記事では、彼らのコンビ名にも関連がある「野球」に着目。2年連続で「スカパー！プロ野球アンバサダー」を務める彼らに、その魅力について聞いた。――小学生から野球を続けているおふたり。現在も同じ草野球チームでプレーされていますが、大