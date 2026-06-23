【モデルプレス＝2026/06/23】女優の永作博美が6月22日、自身のInstagramを更新。アーティストのYUKIとの過去写真を公開し、話題となっている。【写真】火10主演女優「美しさ変わらない」バッタリ出会った人気アーティストとの過去写真◆永作博美、YUKIとの過去写真を公開永作は「わーびっくりした⋯ユキちゃんに会った。うわっわわわわ、しかもここで会うかー！？！？！！って！？⋯えーここ！？二人して爆笑」とつづり