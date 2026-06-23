『FLO フロプレステージュ』は、2026年7月1日から8月31日までの間、夏の特別企画「FLO VACANCES 2026」を開催する。7月1日〜8月11日までの前半戦では、天の川や夏の夜空をイメージした涼やかなジュレや「海の日」「山の日」をイメージしたスイーツをラインアップ。このほか、桃のタルトや人気デリのラザニアなどの期間限定セールを実施する。さらに、夏の買い物がお得になる「バカンスチケット」も登場する。【七夕をイメージした