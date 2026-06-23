野菜果物マーケット＝2025年12月、ハバナ、斉藤真紀子撮影 「キューバは失敗国家だ」「すでに破綻（はたん）している」――。そう言ってはばからない米トランプ政権の強い圧力に加え、2026年1月からのエネルギー供給停止により、キューバは深刻な停電と物不足という危機に瀕（ひん）している。だが、2026年3月に筆者が首都ハバナを訪れて目にした光景は、報道される「崩壊」のイメージとは異なっていた。刻々と変化する