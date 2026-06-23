ローソンは2026年度、国内コンビニ事業の競争力強化に加え、海外展開や新業態開発を進める。2030年に向けた中期方針「Challenge 2030」のもと、「日販ナンバーワン」と「社会課題解決」を両立し、持続的成長を目指す。〈25年度は増収増益、既存店売上高も伸長〉ローソンの2025年度における事業利益は前年度比7%増の1,123億円、当期利益は、8.8%増の652億円となった。国内コンビニエンスストア事業の既存店売上高は4.5%増となった。