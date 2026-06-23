◆米大リーグロッキーズ３×―２レッドソックス（２２日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が敵地のロッキーズ戦に「７番・ＤＨ」で２試合ぶりに先発出場も３打数無安打１四球、打率は２割４分２厘となった。２回１死二塁から四球を選んだが、その後の３打席は一ゴロ、右直、三ゴロに終わった。先発出場試合は５試合続けて安打を放っていたが、ストップする形となった。５