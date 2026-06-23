【二宮 大輝 EK9 シビック タイプR】 11月 発売予定 価格：4,840円 青島文化教材社は、プラモデル「二宮 大輝 EK9 シビック タイプR」を11月に発売する。価格は4,840円。6月30日14時より予約受付を開始する。 本商品は「頭文字D」よりセミプロ集団「東堂塾」のエース、二宮 大輝の「EK9 シビック タイプR」を1/24スケールプラモデル化したもの。後期型エクステリア