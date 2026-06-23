アジア人女子で初めて国際ボクシング殿堂入りを果たした元女子世界５階級制覇王者・藤岡奈穂子さん（５０）が２３日、東京・千代田区の日本外国特派員協会で会見。来年にも日本男子初の５階級制覇を目指してフェザー級に転向する計画が浮上している世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝について「彼は怪物なので、やってくれるのではないかと思う。同時に、階級のスポーツなので、階級が上がったらど