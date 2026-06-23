２０１７年に製作の映画「カメラを止めるな！」（上田慎一郎監督）に出演していた女優のしゅはまはるみ（５１）が２３日に自身のインスタグラムを更新し、結婚を報告した。お相手は映像制作会社の代表で、「主浜姓への改姓を選んでくれました」と伝えた。「結婚のご報告」と題して投稿。「昨年末に結婚相談所への登録をお伝えしましてこの半年、51歳という年齢であらためて『ひとりの方と人生を共にする約束』に真剣に向き合っ