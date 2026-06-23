◆米大リーグツインズ１―２ドジャース（２２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ツインズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回に先制の１７号先頭打者弾を放って４打数１安打１打点だった。試合後のクラブハウスで報道陣の前に姿を見せた大谷は治療などを受けたとみられる左膝付近が赤くなっていたが、万全ではない中でもチームの５０