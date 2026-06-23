【トランスフォーマー スカルペル アクションフィギュア】 11月 発売予定 価格：4,620円 コトブキヤは、Killerbodyのアクションフィギュア「トランスフォーマー スカルペル アクションフィギュア」を11月に発売する。価格は4,620円。 本商品は映画「トランスフォーマー／ダークサイド・ムーン」より軍医スカルペルをアクショ