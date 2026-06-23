フリーアナウンサーの望月理恵（５４）が２３日までに自身のインスタグラムを更新。美脚ショットが話題だ。望月アナは２１日に事務所の後輩・皆藤愛子とともに「セント・フォースＯｆｆｉｃｉａｌＢｏｏｋ２０２６−２０２７」発売記念イベントに参加し「愛ちゃんとのトークイベントにお越し頂いた皆様ありがとございました！写真展に足を運んで頂いた皆様も本当にありがとうございました」と報告。白のブラウスに、黒の透