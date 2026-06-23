お笑いタレントのやす子が２３日までに自身のＸを更新。防災士の資格を取得したことを報告した。「【ご報告】」と書き出し、「防災士の資格に合格しました！！引き続き、災害に備えて行きます！！＃防災士」と投稿。本名の「安井かのん」と記された合格通知書の写真をアップした。さらに「私は高卒でちゃんと勉強をしたことがなかったので、楽しかったです！！完全にプライベートでの取得です笑」と４か月の間、１日２時間か