高知県内は、24日昼過ぎから局地的に雷をともなった非常に激しい雨が降る見込みです。気象台は、低い土地の浸水や河川の増水に十分注意するよう呼びかけています。6月24日から25日にかけて梅雨前線が四国地方に接近し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、高知県内では大気の状態が非常に不安定となり、県内では、昼過ぎから局地的に雷をともなった非常に激しい雨が降る見込みです。予想される1時間降水量は、多い所で