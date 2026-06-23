寒河江市のサクランボ畑で収穫作業中の転落事故が22日相次いで発生し、このうち80歳の男性は脚立から落下して大けがをしました。22日午前10時50分ごろ寒河江市谷沢のサクランボ畑で、「佐藤錦」の収穫作業をしていた寒河江市高屋の無職・古沢茂さん（80）が、脚立から落下したと一緒に作業をしていた男性から119番通報がありました。古沢さんは病院に搬送されましたが、頭などを強く打ち大けがをしました。警察の調べによりますと