２１日、「蓮と日中友好の道−ロータスロード展」の会場。（東京＝新華社記者／藍建中）【新華社東京6月23日】東京の中国文化センターで21日、ハスを通じた中日両国の学術・文化交流を紹介する「蓮と日中友好の道−ロータスロード展」が始まった。ハスの花は古くから平和の象徴とされており、会場には日本の大賀ハスや桃白条、中国の紅台蓮や広昌蓮など約20品種を展示。中でも約2千年前の種子から開花した大賀ハスと中国の古代ハ