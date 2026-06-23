ラインナップは3グレードを設定日本では昨年12月に発表、発売されたミッドサイズSUV、新型『トヨタRAV4』。今年2月にはPHEVモデルが追加されている。【画像】新型『トヨタRAV4』のトップグレード！PHEVとなる『GRスポーツ』全65枚そのラインナップは標準モデルの『Z』、アウトドアイメージを強めたエクステリアの『アドベンチャー』、そしてスポーティに仕立てた『GRスポーツ』と3グレードが設定される。新型トヨタRAV4の『GRス