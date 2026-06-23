東京・北区の小学校で児童ら11人がケガをした火事で、火元の部屋のコンセントには電子機器のプラグがささったままだったことがわかりました。この火事は今月19日、北区の滝野川第三小学校の4階から火が出て、児童と教員ら11人がケガをしたものです。火元は4階の音楽準備室で、部屋からは焼けた電気ストーブなどが見つかっていましたが、その後の警視庁への取材で、部屋のコンセントから、電子機器のプラグがささった状態で見つかっ