テレビアニメ『日本三國』最終話が23日、TOKYO MXなどで放送された。、Prime Video新作アニメシリーズとして第１位になるなど、今期の注目アニメの1つとして評判で、最終話放送後の原作者・松木いっかよりお祝いイラストが公開された。【画像】今期1番面白いアニメ！公開された『日本三國』最終回イラスト同作は、文明崩壊後の近未来を舞台に、再び戦国時代と化した日本を再統一すべく立ち上がった一人の青年を描いたストーリ