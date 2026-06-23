M-1グランプリ王者「たくろう」のきむらバンド（36）が22日放送のABCテレビ「吉田徳井の大予言」（月曜深夜0・00）に出演。恋愛持論を展開した。ブラックマヨネーズ・吉田敬、チュートリアル・徳井義実の同期2人がMCを務め、未来を見通す3人の“予言”を聞きながらトークする新番組。この日はテーマは「恋愛」だった。きむらは女性との出会いについて「とにかく打席に立つことが大事と思っていて。ナンパ、合コンが結局最強
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