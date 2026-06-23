ＴＢＳ系「プロフェッショナルランキング」が２２日、放送され「世界４１の国と地域音楽のプロがガチ投票！日本の最強アニソンＢＥＳＴ１００」を発表した。アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」のオープニングテーマ曲「残酷な天使のテーゼ」が１位。「鬼滅の刃」の「紅蓮華」、「ドラゴンボールＺ」の「ＣＨＡ-ＬＡＨＥＡＤ-ＣＨＡ-ＬＡ」など、数々の名曲を抑えて頂点に輝いた。イタリアのヴァイオリニストは「人生には