◇ア・リーグホワイトソックス6×−5ガーディアンズ（2026年6月22日シカゴ）ホワイトソックスは22日（日本時間23日）、本拠でのガーディアンズ戦で劇的サヨナラ勝利。首位攻防第1ラウンドを制した。3点を奪われ3−3に追いつかれた直後の7回裏、アントナッチの適時内野安打で勝ち越しに成功。ただ、4−3で迎えた9回、守護神・ドミンゲスがつかまり、無死三塁からベイリーに同点打を浴びると、1死二、三塁で後を継いだマー