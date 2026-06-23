シェラトン都ホテル大阪では、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で、《プリンセスアフタヌーンティー ～マーメイド～》を開催します。アンデルセン童話「人魚姫」の世界をテーマに、貝殻やサンゴをモチーフにしたスイーツで海の世界を表現。ココナッツと桃、青いゼリーが涼やかなグラスデザートなど、夏の果実をふんだんに使用したスイーツを