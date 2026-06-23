俳優・岸谷五朗と歌手・岸谷香夫妻の長男で教育事業家・岸谷蘭丸氏（２４）がこのほど、７月４日スタートのＴＯＫＹＯＦＭの新番組「岸谷蘭丸の丸くおさまらない話」の初収録後、取材会を行った。初のレギュラーラジオ番組でパーソナリティーを務めることになった岸谷氏は「ラジオ番組を持つことが目標だったので、かなえられてうれしい」と笑顔。ラジオの魅力を「受動的なところ」と言い「僕ら世代は見たい・聞きたいものを