タレントの加藤綾菜（38）が23日、TBSラジオ「大島由香里BRAND−NEW MORNING」（月〜木曜午前5時）にゲスト出演。夫・加藤茶との“生まれる前の縁”について語った。綾菜は11年に45歳年上の茶と結婚。自身が大学時代に働いていた割烹（かっぽう）料理店に茶が客として訪れたことをきっかけに交際が始まったことなど、なれそめについて語った。店で初めて加藤に会うと「お母さんにすぐ電話して。『加トちゃんが来たよ！』って言っ