カローラスポーツの改良はまもなく？12代目となるトヨタ「カローラ」シリーズの一員として2018年に登場した「カローラスポーツ」は、その名のとおりスポーティなルックスが特徴のハッチバックです。ボディサイズは全長4375mm×全幅1790mm×全高1460mmと、事実上の先代にあたる「オーリス」よりも若干大型化しているものの、あつかいやすいサイズ感が維持されています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「カローラ“スポー