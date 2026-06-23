テレ東では、8月23日（日）に江東区・有明にある東京ガーデンシアターにてイベント「川島明の辞書で呑むTHEライブ4〜たぎれ有明！たっぷり7000人で呑みましょう〜」を開催します。【動画】「川島明の辞書で呑む」お気に入り登録はこちら！夏の開催は今年で3年連続3回目。もはや夏の風物詩になりつつあるテレ東プレゼンツの”日本語の夏フェス“です！昨年は東京体育館に5000人を動員しましたが、今年はさらに規模を拡大して7000人