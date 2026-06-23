岡山県内で特殊詐欺被害が増加する中、高校生と大学生が1日警察官に委嘱され、被害防止へ啓発活動を行いました。 【写真を見る】高校生と大学生が1日警察官に「特殊詐欺被害にあわないで」チラシを配り啓発活動【岡山】 1日警察官に委嘱されたのは、環太平洋大学の学生と瀬戸南高校の生徒のあわせて6人です。 赤磐警察署では、昨年から学生による特殊詐欺被害防止のための啓発活動を行っていて、若い世代に主体的に特殊詐欺