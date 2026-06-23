▲ソロ写真集＆カレンダー『言魂−10カラットの呟きと共に―』（撮影：NAITO ワニブックス刊）発売記念記者会見より5月22日に、61歳を迎えた錦織一清。少年隊として時代を牽引し、今なお圧倒的な存在感を放つ彼は、プレイヤーに留まらず、舞台演出やカバーアルバムのリリースなど、精力的に活動し、ファンを魅了し続けている。還暦を過ぎた今、「芸能界に入る前の自分に戻り、気持ちが楽になった」と語る錦織。そんな彼の“現在地