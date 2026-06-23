J1ファジアーノ岡山の「百年構想リーグ」の激闘を振り返る写真パネル展が、岡山市北区で始まりました。 【写真を見る】ファジアーノの「百年構想リーグ」激闘振り返る写真パネル展シゲトーアリーナ岡山で7月20日まで【岡山】 江坂選手の激しいヘディングシュート。選手たちの躍動感が伝わってきます。会場には今年2月から6月まで行われた特別公式大会「百年構想リーグ」の